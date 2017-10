Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn hofft, dass die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Sturm «Xavier» größtenteils Anfang der Woche abgeschlossen sein werden.

«Das Problem ist, dass Bäume teilweise durch das nasse Erdreich nachkippen und wir dadurch erneut mit der Kettensäge ranmüssen. Wir arbeiten mit Hochdruck, aber es gibt Unwägbarkeiten. Darum ist eine genaue Prognose leider derzeit noch nicht möglich», sagte eine Bahnsprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Die Strecke Hamburg-Berlin werde erst am Montag wieder befahrbar sein. Den Reisenden werde eine Umleitung über Uelzen und Stendal angeboten. «Es gibt eine Fahrzeitverlängerung von ungefähr 60 Minuten», sagte die Sprecherin weiter.

Züge aus dem Ruhrgebiet beispielsweise führen von Dortmund nach Hannover und wieder zurück. Reisende mit dem Ziel Leipzig oder Berlin könnten in Hannover umsteigen - und so mit einer allerdings erheblichen Verlängerung der Fahrzeit auch nach Berlin kommen. Das gelte auch für Fahrten von Berlin in den Westen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn warf der Deutschen Bahn schlechtes Krisenmanagement vor. «Es hat einfach an Informationen gefehlt», sagte Ehrenvorsitzender Karl-Peter Naumann der «Passauer Neuen Presse». «Wir haben alle Verständnis, dass kein Zugverkehr stattfinden kann, wenn Bäume auf die Schienen fallen oder Oberleitungen beschädigt werden.» Es sei auch richtig, dass Züge nicht rollen, solange nicht klar ist, wo Bäume liegen. «Aber man muss dann auch sauber informieren. Das ist der Bahn nicht gelungen.»

Doch es gehe nicht nur um das Informieren, monierte Pro Bahn. «Man hat offenbar keine Konzepte dafür, was im Fall von Sperrungen zu tun ist», sagte Naumann. «Erforderlich ist ein genauer Überblick, welche Strecken noch frei sind und welche nicht. In vielen Fällen hätte es Ausweichstrecken gegeben, die nutzbar gewesen wären. Aber das ist kaum geschehen, unter anderem weil den Lokführern hier Streckenkenntnisse und Streckeninfos fehlten.» Die Probleme, deren Folgen die Kunden zu spüren bekommen hätten, seien «nicht nur auf das Wetter zurückzuführen, sondern auch auf ein großes internes Kommunikations- und Koordinierungsproblem bei der Bahn».