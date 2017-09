Naypyidaw (dpa) - Eigentlich wäre New York in dieser Woche ihre Bühne gewesen: UN-Vollversammlung, Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs, wichtige Rede. Das ganz große Programm, aber durchaus angemessen für eine Friedensnobelpreisträgerin.

Dann jedoch flohen mehr als 420 000 Muslime aus Angst vor «Säuberungsaktionen» aus ihrem Land. Und so kam es, dass Aung San Suu Kyi am Dienstag nicht in New York war, sondern im Kongresszentrum von Naypiydaw, Myanmars junger und immer noch recht seltsamer Hauptstadt.

Für die 72-Jährige war dies der erste öffentliche Auftritt seit Beginn der neuen Flüchtlingskrise Ende August. Angekündigt war er als Rede an die Nation, vor ausgewähltem Publikum, vor nicht weniger als 14 riesigen Landesflaggen in gelb-grün-rot, vom Fernsehen live übertragen. Aber dann begann Suu Kyi, die nun im ehemaligen Birma seit anderthalb Jahren als «Staatsrätin» die Regierung führt, auf Englisch. Und damit war klar: Die Rede richtete sich zwar auch an die 54 Millionen Myanmarer, vor allem aber an den Rest der Welt.

Suu Kyi ist gerade dabei, ihren guten Ruf zu verlieren - wie vielleicht noch nie ein Friedensnobelpreisträger zuvor. Wegen des brutalen Vorgehens von Myanmars Sicherheitskräften gegen die muslimische Minderheit der Rohingya steht sie international massiv in der Kritik. Bis auf einen Facebook-Eintrag, in dem sie sich über einen «Eisberg an Falschinformationen» beschwerte, hatte sie zur jüngsten Krise noch nie etwas gesagt. Aber noch länger still zu bleiben, war wohl ein Ding der Unmöglichkeit.

Wer nun allerdings so etwas wie Selbstkritik erwartet hatte oder auch Kritik an den Militärs, von denen einige bei ihr im Kabinett sitzen, wurde enttäuscht. Suu Kyi brach zwar ihr Schweigen, verurteilte ganz allgemein Gewalt und die Verletzung von Menschenrechten, zeigte sich aufgeschlossen für die Wiederaufnahme von Flüchtlingen. Sätze, die westliche Botschafter, von denen einige auch im Publikum saßen, gerne hören. Insgesamt blieb sie jedoch mehr als vage.

Die Rückkehr der Flüchtlinge aus Bangladesch machte sie von einer «Überprüfung» abhängig. Wie das geschehen könnte, ließ sie völlig offen. Ein Wort des Bedauerns an die Adresse der Muslime kam nicht von ihr. Genauso wenig zeigte Suu Kyi irgendwelche Bereitschaft, angesichts der Vorwürfe von «ethnischen Säuberungen» UN-Ermittler ins Land zu lassen. Immerhin sollen aber ausländische Diplomaten die Unruheprovinz Rakhine besuchen dürfen.