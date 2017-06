Abdul Abdulahi (18) zittern immer noch die Knie. «Es lagen Menschen auf dem Boden, alte Menschen, Kinder. Es war schockierend.» Als die Polizei kam, habe der Täter Luftküsse verteilt, erzählt Abdulahi der dpa. «Dieser Mann wusste ganz genau, was er tut. Er wusste, wann die Betenden aus der Moschee kommen», vermutet er. Zwei Stunden vorher oder nachher, so der 18-Jährige, «wäre niemand hier gewesen».

Premierministerin Theresa May verurteilt Extremismus jeder Art. «Hass und Böses dieser Art werden niemals Erfolg haben», sagt sie und verurteilt die Attacke als «widerlich». Das Land werde sich durch die Tat nicht spalten lassen. Am Mittag trifft sie Vertreter verschiedener Religionsgruppen.

Es habe sich «ganz klar» um eine «Attacke auf Muslime» gehandelt, sagt die Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick am Nachmittag. Und: «Wir nehmen jede Art von Hasskriminalität sehr ernst.» Schon zuvor hatte sie angekündigt, zusätzliche Beamte einsetzen zu wollen - auch in der Nähe von muslimischen Einrichtungen.

Gläubige eilen herbei und halten den Fahrer in Schach, bis die Polizei eintrifft. «Ich habe meinen Teil getan», soll der Täter ihnen zugerufen haben - und: «Ich will Muslime töten.»

London (dpa) - Zwanzig Minuten nach Mitternacht gehen bei der Londoner Polizei die ersten Notrufe ein. Ein Lieferwagen ist in der Nacht zum Montag in eine Menschengruppe in der Nähe einer Moschee gerast. Blut, Schreie, reglose Körper in der dunklen Nacht.

Die Bilanz der blutigen Fahrt: zehn Verletzte, ein Mensch stirbt. Ob die Attacke mit dem Lieferwagen für den Tod des Mannes verantwortlich ist, bleibt allerdings zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei wird der Mann bereits von Ersthelfern unterstützt, als der Minivan in die Menschenmenge fährt.

Der Rat der Muslime in Großbritannien spricht von einem zunehmenden Islamhass im Land. Die Tat der vergangen Nacht ist die «brutalste Manifestation» dieses Hasses, schreiben die Vertreter der Muslime auf Twitter.

Mohammed Kozbar, der Vorsitzende einer nahegelegenen Moschee im nördlichen London, sagt der Boulevard-Zeitung «The Sun»: «Wer immer das getan hat, wollte Menschen verletzen. Das ist eine Terrorattacke.»

So behandelt auch die Polizei den Fall. Aber sie will die Gemüter beruhigen, keine Gräben entstehen lassen. «Das war eine Attacke auf London und alle Londoner», betont Neil Basu von Scotland Yard.

«London hat ein paar furchtbare Wochen hinter sich», sagt Bürgermeister Sadiq Khan, selbst ein Muslim. Er ist aber auch sicher: «Wir werden uns vom Terrorismus nicht einschüchtern lassen.»

Drei Terroranschläge hat es in den vergangenen Monaten schon in Großbritannien gegeben: zwei in London und einen in Manchester. Bei den beiden Attacken in der britischen Hauptstadt spielten wie jetzt auch geliehene Fahrzeuge als Waffen eine Rolle.

So viele Anschläge binnen kurzer Zeit machen die sonst gelassenen Briten nervös. Kein Wunder, dass auch beim katastrophalen Hochhausbrand in der vergangenen Woche in London schnell die Frage aufkam, ob es sich um einen Anschlag handeln könnte. Scotland Yards klare Antwort: Nein.