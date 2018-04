Münster (dpa) - Der Amokfahrer von Münster ist nach Angaben der Polizei bereits mit Suizid-Gedanken aufgefallen, er war zudem in Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Münster.

Der 48-Jährige habe sich Ende März mit einer E-Mail unter anderem an einen Nachbarn gewandt, teilte die Polizei am Sonntag mit. «Aus dem Inhalt ergaben sich vage Hinweise auf suizidale Gedanken, aber keinerlei Anhaltspunkte für die Gefährdung anderer Personen.»

Nach Informationen von WDR, NDR und «Süddeutscher Zeitung» soll der Mann in dem Schreiben an Bekannte aufgearbeitet haben, was in seinem Leben schiefgelaufen sei und wer daran Schuld trage. In der Wohnung des 48-Jährigen im sächsischen Pirna sei außerdem ein älteres, 18-seitiges Schreiben entdeckt worden. Darin verarbeite der spätere Amokfahrer Kindheitserlebnisse und frühe, von ihm als demütigend empfundene Erfahrungen. Dazu zählten laut WDR, NDR und «Süddeutscher Zeitung» gravierende Problemen mit seinen Eltern, Schuldkomplexe, nervliche Zerrüttung und wiederkehrende psychische Zusammenbrüche.

Die Polizei bestätigte den Fund des Schreibens nicht. Sie teilte aber mit, dass Polizisten wegen der Mail die Wohnungen des Mannes in Sachsen und Münster aufgesucht, den Mann aber nicht angetroffen hätten. Es sei nun wichtig, «ein möglichst umfassendes Bild über das Verhalten des Täters in den Vorwochen zu erhalten». So hofften die Ermittler auf eine Spur bei der Suche nach einem Motiv für die Tat.

#Kiepenkerl #Münster Wir sind da. Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Alle Informationen bekommt Ihr hier. Bitte keine Spekulationen und Gerüchte. Nehmt Rücksicht auf die Opfer. Zur Zeit versorgen Rettungskräfte die Verletzten. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Bei der Amokfahrt waren am Samstagnachmittag insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen, darunter der Fahrer, der sich nach der Tat erschoss. Etwa 20 Menschen wurden verletzt, drei Verletzte schweben weiter in Lebensgefahr.

Einen politischen Grund für die blutige Tat am Samstagnachmittag schließt die Polizei nach der Durchsuchung der vier Wohnungen des Fahrers aber zunächst aus. «Die erste, doch schon etwas intensivere Durchsicht hat keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund ergeben», sagte der Polizeipräsident von Münster, Hajo Kuhlisch, am Sonntag in Münster. Die Ermittler gingen daher davon aus, «dass die Motive und Ursachen in dem Täter selber liegen».

#Munster #Germania: furgone piomba su folla,almeno 3 morti e 30 https://t.co/NtP5KwMsep polizia parla di atto di #terrorismo. Sgomberato il centro cittadino pic.twitter.com/WwWJEB82zA — Atlantide (@Atlantide4world) 7. April 2018

Weitere Täter würden nicht gesucht, teilte die Polizei am Sonntag weiter mit. Man gehe von der Tat eines Einzeltäters aus, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst waren die Ermittler Zeugenaussagen nachgegangen, wonach zwei Menschen aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein sollten.

Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) bekräftigte bei einem Besuch am Tatort, mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ein Einzelner gehandelt. Der Mann sei Deutscher, es gebe keinen islamistischen Hintergrund. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Reul betonten, es werde nie absolute Sicherheit geben werde. «Das geht nicht. Wir können nur das Bestmögliche machen», so Reul.