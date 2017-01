Film-Kategorien Alle Gewinner bei den 74. Golden Globes

Los Angeles (dpa) - Hollywoods Auslandspresse hat am Sonntag (Ortszeit) zum 74. Mal die Golden Globes verliehen. Die Preise für Film und Fernsehen wurden in Beverly Hills überreicht.

Die Gewinner in den Filmsparten:

Bestes Filmdrama:

- «Moonlight»

Beste Komödie/Musical:

- «La La Land»

Bester Schauspieler in einem Filmdrama:

- Casey Affleck («Manchester by the Sea»)

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama:

- Isabelle Huppert («Elle»)

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical:

- Ryan Gosling («La La Land»)

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical:

- Emma Stone («La La Land»)

Bester Nebendarsteller:

- Aaron Taylor-Johnson («Nocturnal Animals»)

Beste Nebendarstellerin:

- Viola Davis («Fences»)

Beste Regie:

- Damien Chazelle («La La Land»)

Bestes Drehbuch:

- Damien Chazelle («La La Land»)

Beste Filmmusik:

- Justin Hurwitz («La La Land»)

Bester Filmsong:

- City Of Stars, Justin Hurwitz aus «La La Land»

Bester Animationsfilm:

- «Zoomania»

Bester nicht-englischsprachiger Film

- «Elle» (Frankreich)