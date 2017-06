Riad/Doha (dpa) - Nach außen hin zeigt sich das kleine Emirat Katar gerne als modernes Land, das sich für die Welt öffnet. Der reiche Golfstaat rühmt sich etwa seiner Kunstmuseen, in die unzählige Millionen für berühmte Werke fließen.

Im Jahr 2022 will Katar die Fußball-Weltmeisterschaft austragen, als erstes arabisches Land überhaupt. Das Sportereignis soll Höhepunkt einer Kampagne sein, mit der das Emirat seinen Ruf polieren und seinen Einfluss mehren will.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Doch für Kritiker versteckt sich hinter diesem schönen Gesicht die dunkle Seite eines Landes, das seit langem unter dem Verdacht steht, Terrorgruppen zu finanzieren. Auch die Golfnachbarn Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain sowie deren Verbündete Ägypten und Jemen brachten diesen Vorwurf jetzt vor, um alle diplomatischen Kontakte zu Katar abzubrechen - in einer konzertierten Aktion, die die Region in eine schwere Krise stürzt.

In Medienberichten war dem Golfemirat in den vergangenen Jahren immer wieder vorgeworfen worden, Terrororganisationen wie den Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida zu unterstützen. Im syrischen Bürgerkrieg gilt es als offenes Geheimnis, dass aus Katar Geld an die radikalsten Gegner von Präsident Baschar al-Assad fließt. Vor allem private Financiers vom Golf sollen sich dabei großzügig zeigen.

Zu diesem Ergebnis kommt etwa ein Bericht der konservativen Foundation for Defense of Democracies aus Washington. Sie kritisierte Anfang des Jahres Katars nachlässige Bemühungen, die Terrorfinanzierung zu stoppen. Es fehle der politische Wille, Terrorgeldgeber auf dem Gebiet des Emirats zu verfolgen.

Doch das Verhältnis zwischen Katar und den anderen Golfstaaten ist schon seit langem angespannt. Bereits vor drei Jahren hatten Saudi-Arabien, die VAE und Bahrain für einige Monate ihre Botschafter aus Doha abgezogen. Damals eskalierte ein Streit um die Muslimbrüder, die von Katar unterstützt und vom dort ansässigen TV-Kanal Al-Dschasira protegiert werden. Vor allem die Herrscher in Riad, den Emiraten und Kairo fürchten die Islamisten und haben sie zur Terrororganisation erklärt. In Doha finden sie jedoch bis heute Zuflucht.

Dennoch halten Beobachter den Terrorvorwurf aus dem Mund etwa der Regierung in Saudi-Arabien für wohlfeil. Öffentlich stellt sich Riad heute an die Spitze im Kampf gegen den Terror. So unterstützt die saudische Armee die internationale Anti-IS-Koalition, die in Syrien und im Irak im Einsatz ist. Beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Riad vor mehr als zwei Wochen wurde in der saudischen Hauptstadt mit großem Pomp ein Anti-Radikalisierungszentrum eröffnet.