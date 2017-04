Stockholm (dpa) - Bei dem Kaufhaus in der Stockholmer Innenstadt, in das am Freitag ein Lastwagen gerast ist, handelt es sich Medienberichten zufolge um das Einkaufszentrum «Åhléns City».

Nach Angaben des Unternehmens ist die Filiale das größte Einzelkaufhaus der Warenhauskette «Åhléns» mit über 13 Millionen Besuchern pro Jahr.

«Åhléns» ist nach eigenen Angaben Schwedens führende Warenhauskette und betreibt 66 Filialen im ganzen Land. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm beschäftigt 3000 Mitarbeiter. Gegründet wurde Åhléns 1899 in Insjön und gehört heute zum Konzern Axel Johnson AB.