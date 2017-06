Fünf Stunden nach dem Unglück wurde auch eine andere dreiköpfige Familie mit Säugling gerettet, wie die Staatsagentur Xinhua berichtete. Ein weiteres Kind der Familie sei noch in den Trümmern ihres Hauses verschüttet. Auslöser des Erdrutsches seien heftige Regenfälle, die den Berghang aufgeweicht hätten, berichteten Staatsmedien. Auf 1600 Metern wurde eine Straße verschüttet und auf zwei Kilometer der Fluss in dem Tal, an dessen Rand die Siedlung lag. Das Flusswasser bahnte sich einen neuen Weg durch das Geröll.

Peking (dpa) - Ein großer Bergrutsch hat in China ein komplettes Dorf verschüttet. Mehr als 120 Bewohner wurden am Samstag unter dem Geröll vermisst. Das Unglück geschah am Morgen im Kreis Mao in der Provinz Sichuan.

Der Dorfbewohner Zhang Liancheng, der einen guten Kilometer vom Unglücksort wohnt, suchte nach acht Familienmitgliedern. «Ich wachte von einem lauten Krach um 5.40 Uhr auf. Als ich um 6.00 Uhr an die Unglücksstelle kam, war das ganze Dorf verschüttet», sagte er lokalen Medien. Drei Brüder, eine Schwester und ihre Kinder seien unter den Erdmassen begraben. «Da drüben war das Haus meines zweitältesten Bruders», sagte der Zhang Liancheng und zeigte auf das Geröllfeld.

Das Unglück passierte in einer hügeligen Gegend von Sichuan, die von den Minderheiten der Tibeter und der Qiang bewohnt wird. Der Kreis Mao liegt in etwa 2000 Meter Höhe in der Präfektur Aba rund 200 Kilometer nördlich von der Provinzhauptstadt Chengdu. Das Gebiet gilt als geologisch schwierig. Das Dorf lag zwischen dem flachen Land und den Bergen. «Der Regen sorgte für Instabilität des Berges, so dass der Erdrutsch passierte», erläuterte ein Experte im Fernsehen. Nur 60 Kilometer entfernt geschah 2008 das verheerende Erdbeben von Wenchuan, wo 87.000 Menschen ums Leben kamen.

Seit Wochen gehen in China heftige sommerliche Regenfälle nieder, die jedes Jahr schwere Überschwemmungen und häufig Erdrutsche auslösen. In Sichuan wurden mehrere andere Erdrutsche auch aus dem Kreis Puge gemeldet, wo zwei Dorfbewohner ums Leben kamen und vier verletzt wurden. Schwere Niederschläge gingen auch in den zentralchinesischen Provinzen Hunan und Hubei nieder, die schwere Überflutungen meldeten. Mindestens 390.000 Menschen seien betroffen, berichtete Xinhua. Mindestens zwei Menschen seien in Hunan ums Leben gekommen. Auch dort sei das Risiko von Erdrutschen gestiegen, warnten die Behörden.