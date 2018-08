Düsseldorf tritt am Sonntag bei RB Leipzig an.

Düsseldorf. Friedhelm Funkel und seine Zweitliga-Kicker von Fortuna Düsseldorf stehen vor einem fast unmöglichen Auftrag. Nach dem gegen den FC Augsburg (1:2) punktetechnisch verpatzten Saisonstart soll der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Sonntag etwas Zählbares aus Leipzig (15.30 Uhr) mitbringen.

Dass der Gegner geschwächt vom spannenden Europapokal-Einsatz mit einem Erfolg in der letzten Minute sein könnte, hält Trainer-Routinier Friedhelm Funkel für ausgeschlossen. Und: Dass Funkel in Leipzig eine offensivere Aufstellung wählt als gegen Augsburg, halten die Experten für ausgeschlossen. Kritik an der Taktik und der zuletzt durchaus defensiven Ausrichtung weist Funkel entschieden zurück: „Das ist völliger Quatsch. Wir haben mit der bestmöglichen Aufstellung und Taktik agiert“, sagte er. „Hätte ich eine offensivere Ausrichtung gewählt, hätten wir fünf Gegentore bekommen.“ Er stelle nach Leistung auf und nicht nach Namen, legte der Trainer nach. Schließlich habe seine Mannschaft in Führung gelegen – und in der zweiten Hälfte auch mutig nach vorne gespielt.

Ob das auch in Leipzig gelingen kann, hängt laut Funkel davon ab, wie die Gäste dem Pressing von RB Leipzig begegnen. „Bei Ralf Rangnick ist es so, dass seine Mannschaften auf dem Platz für viel Unruhe durch das frühe Pressing sorgen“, sagte Fortunas Cheftrainer, der sicher ist, dass seine Mannschaft auch die Schwächen des Gegners nutzen könne. „Dazu muss sie aber auch mutig agieren.“ Und, so Funkel: Ob dann mit einem oder zwei Stürmern sei dann auch egal.