Rudi Völler, Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport, über die Pokalaufgabe in Pforzheim, die Rolle des FC Bayern und Löws Zukunft.

Herr Völler, Sie haben als Spieler ja auch einige Begegnungen im DFB-Pokal bestritten, aber eine klassische Pokalpleite gegen Amateure haben Sie nie erlebt, oder?

Rudi Völler: Das ist eine gute Frage. Sie wissen ja, wie das bei den Ex-Spielern ist. Die haben ja immer nur gewonnen und nie verloren. (lacht). Sicher bin ich auch mal gegen einen unterklassigen Gegner ausgeschieden.

Welche Lehren zieht man daraus?

Völler: Wir werden das so machen, wie wir das immer machen in der ersten Runde – total seriös und hochkonzentriert. Wir haben es letztes Jahr in Karlsruhe bei einem Drittligisten erlebt, da mussten wir in die Verlängerung. Pokal ist immer etwas Besonderes, vor allem für die unterklassigen Clubs, die Amateurvereine. Vor dem Hintergrund wird von unserer Seite nichts auf die leichte Schulter genommen.

Letzte Saison ging es bis ins Halbfinale gegen den FC Bayern, das Jahr davor das Aus in Runde zwei gegen den Drittligisten Lotte.

Völler: Lotte war bitter, weil wir nach dem Spielverlauf eigentlich hätten weiterkommen müssen. Aber Sie müssen sich auch nur anschauen, welche Mannschaften heute in der dritten Liga spielen. Das ist ja kein großer Unterschied mehr zur zweiten Liga. Aber trotzdem: Es war eine Blamage, die hat weh getan, das soll uns nicht noch einmal passieren.

Es ist sicherlich nicht immer ein Vergnügen, als Proficlub bei einem Dorfverein anzutreten. Sind Sie trotzdem ein Verfechter des Modus im DFB-Pokal?

Völler: Ja, doch. Man merkt bei den Auslosungen, welchen Stellenwert das für die kleinen Vereine hat. Pokal ist etwas Besonderes.

Den Bundesligisten bietet der DFB-Pokal eine Chance.

Völler: Das ist der Wettbewerb, den Bayern München auch mal nicht gewinnt. Eintracht Frankfurt hat es ja im letzten Finale gezeigt. Gegen uns im Halbfinale waren die Bayern leider noch so drauf wie zuletzt im Supercup (Anm. der Redaktion: 6:2), im Finale waren sie nicht so gut drauf. In einem Spiel kannst Du die Bayern immer mal schlagen.