In Norwegen Weltcup-Finale der Eisschnellläufer nun in Stavanger

Berlin (dpa) - Der Council des Welteislauf-Verbandes ISU hat das Weltcup-Finale der Eisschnellläufer an Stavanger vergeben. Es wird vom 11. bis 12. März in der norwegischen Stadt ausgetragen, teilte die ISU mit. Das Finale wird damit von drei Tagen auf zwei Tage verkürzt.

Ursprünglich sollte das Weltcup-Finale im russischen Tscheljabinsk stattfinden. Doch nach der Veröffentlichung des zweiten Teils des McLaren-Reports der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte die ISU am 22. Dezember den Russen die Austragung entzogen.

In dem Report waren auch Verwicklungen von Eisschnellläufern in den Dopingskandal um die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi aufgedeckt worden. Bislang werden die Vorwürfe vom Verband geprüft, noch ist kein russischer Eisschnellläufer suspendiert worden.