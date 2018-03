Urlaub in Mexiko

Berlin (dpa) - Strände statt Berge: Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger setzt nach der Winter-Saison auf Entspannung bei wärmeren Temperaturen.

«Ich mache bald zwei Wochen Urlaub in Mexiko. Da werde ich mich einfach in die Sonne legen und meinem Körper Ruhe geben», sagte der 22-Jährige, der bei den Winterspielen in Pyeongchang drei Medaillen gewonnen hatte, der Tageszeitung «Die Welt». Nach ein paar Tagen Relaxen habe er aber meist schon wieder genug von der Ruhe, verriet der Ruhpoldinger. «In diesem Fall werde ich surfen. Für mich ist Surfen Leidenschaft.»

Wellinger und seine Skisprung-Kollegen waren seit Mitte November auf den Schanzen unterwegs und schlossen ihre Saison mit dem Weltcup im slowenischen Planica am Sonntag ab. «Irgendwann reicht’s schon mal. Am liebsten wären mir sechs Monate Sommer und sechs Monate Winter. Frühling und Herbst brauche ich jetzt nicht so. Es ist schon schön, wenn man jetzt bald die kurze Hose auspacken und die Sonne genießen kann», sagte der Fan des FC Bayern. Sein erstes Trikot sei eines von Ex-Bayern-Stürmer Roy Makaay gewesen, erzählte Wellinger.