Wank rückt nach Freund pausiert beim Skisprung-Weltcup in Wisla

Planegg (dpa) - Severin Freund legt nach seinem vorzeitigen Aus bei der Vierschanzentournee eine Weltcuppause ein. Der Skisprung-Weltmeister wird am Wochenende wie erwartet nicht in Wisla an den Start gehen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.

«Er hat seinen grippalen Infekt weitestgehend überwunden und wir rechnen damit, dass er in den nächsten Tagen ins Training einsteigen kann. Wann Severin wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen kann, hängt vom Verlauf des Trainings ab», sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Für Freund rückt Team-Olympiasieger Andreas Wank ins deutsche Aufgebot. Angeführt wird das DSV-Sextett vom Tournee-Siebten Markus Eisenbichler. «Die Ruhetage nach der Tournee haben mir sehr gut getan. Jetzt sind die Akkus wieder gefüllt und ich freue mich sehr auf ein sicherlich volles Stadion in Wisla. Mein Ziel ist es, wieder richtig gute Sprünge zu zeigen», sagte Eisenbichler.