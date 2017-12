Oberstdorf (dpa) - Die ersten Schritte auf dem Weg zum ersehnten Coup bei der Vierschanzentournee machte Richard Freitag zu Fuß. Der Neu-Oberstdorfer stapfte durch den Flockenwirbel im idyllischen Allgäu und präsentierte sich noch immer mit seiner Gelassenheit von vor der Weihnachtspause.

«Ich bin in einer guten, stabilen Form und bin dem Ganzen doch mit einem Lächeln zugewandt», sagte Gelb-Träger Freitag in seiner neuen Wahlheimat. In Oberstdorf beginnt am Samstag die Tournee, bei der erstmals seit Sven Hannawald 2001/2002 der Gesamtsieg für die DSV-Adler herausspringen soll. «Wir stellen auf dem Papier den Topfavoriten. Sollte der nicht stechen, stellen wir immer noch einen Mitfavoriten», sagte Bundestrainer Werner Schuster zwei Tage vor dem Start in die Traditionsveranstaltung über seine Doppelspitze Freitag und Andreas Wellinger, der im Gesamtweltcup starker Zweiter ist. «Wir haben die erste Phase gut bewältigt und haben die Vorleistung geschaffen», hob Schuster hervor.

Gelassen und locker sprachen Freitag und Wellinger einen Tag vor der Qualifikation im eingeschneiten und eingenebelten Oberstdorf, das deutlich erhöhte Medienaufkommen schien das Duo gar nicht groß zu beschäftigen. «Ich freue mich tierisch drauf», sagte Freitag vor dem Start. Wellinger befand: «Wir haben uns das erarbeitet, wo wir momentan stehen. Die Vorbereitung ist besser als in den letzten Jahren.»

Die offizielle Auftakt-Pressekonferenz wurde extra um vier Stunden nach vorne verlegt, um dem Rummel rund um die DSV-Adler gerecht zu werden. Sonst wollen Freitag und Co. die Tournee aber angehen wie immer. «Da sind wir nahe am Optimum. Bei Hotels und Reisezeiten sind wir auf einem echt hohen Niveau. Da macht uns keiner was vor», sagte Schuster. Irgendwann sei die «Zeit der Ausreden vorbei», stellte er klar.

Nach der Generalprobe in Engelberg hielten die Springer noch einmal ein Kurz-Trainingslager in Oberstdorf ab, nun soll alles bereit sein für den ersten Tournee-Coup seit 16 Jahren. «Es ist extrem genial, dass wir mit zwei Sportlern dabei sind. Wir haben einiges erlebt und werden uns nicht mehr einschüchtern lassen», sagte der Österreicher. Mit Markus Eisenbichler hat Schuster hinter Freitag und Wellinger einen zusätzlichen Top-Mann, der immer wieder in die Spitzenränge vorstoßen kann und Kandidat für eine Überraschung ist.