In Rasnov

Rasnov (dpa) - Trotz ansteigender Form sind die deutschen Skispringerinnen beim Weltcup in Rasnov/Rumänien nicht auf das Podium gekommen. Als beste DSV-Starterin belegte Katharina Althaus mit Sprüngen auf 91 und 91,5 Meter den fünften Rang.

Weltmeisterin und Olympiasiegerin Carina Vogt, die am Vortag Vierte geworden war, kam mit 91,5 und 90,5 Metern auf den sechsten Platz. Svenja Würth wurde Achte.

Den Sieg sicherte sich Weltcup-Spitzenreiterin Sara Takanashi aus Japan. Mit Weiten von 96 und 97,5 Metern verwies sie die Norwegerin Maren Lundby, die am Vortag ihren zweiten Saisonerfolg gefeiert hatte, und Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich auf die Plätze.

Am Samstag hatte Vogt, die schon in der Vorwoche in Zao Vierte geworden war, das Podium nach Sprüngen auf 91 und 93 Meter nur um sechs Punkte verfehlt. Das gute Abschneiden der deutschen Springerinnen komplettierten Würth als Fünfte und Althaus auf dem geteilten sechsten Rang.