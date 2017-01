Ito siegt erneut Althaus belegt beim Skisprung-Weltcup Rang fünf

Zao (dpa) - Die deutschen Skispringerinnen haben auch beim zweiten Weltcup-Springen im japanischen Zao das Podest knapp verpasst. Als beste Deutsche landete Katharina Althaus mit Sprüngen auf 92 und 96 Meter auf Rang fünf.

Weltmeisterin Carina Vogt (101,5 und 90 Meter) blieb nach ihrem vierten Platz vorm Vortag etwas hinter den Erwartungen zurück und wurde Siebte. Knapp fünf Wochen vor der WM im finnischen Lahti belegen die deutschen Frauen weiter regelmäßig Plätze unter den ersten Zehn; Podestränge gab es in dieser Saison aber erst zwei, eine durch Althaus und eine durch Anna Rupprecht.

Der Sieg ging erneut an die Japanerin Yuki Ito, der 100 und 94,5 Meter zum zweiten Erfolg in zwei Wettkampftagen in ihrer Heimat genügten. Ihre Rivalin und Landsfrau Sara Takanashi, die weiter souverän den Gesamtweltcup anführt, lag nur 0,8 Punkte dahinter. Der dritte Rang ging an Maren Lundby aus Norwegen. Bei den Deutschen hatten auch Svenja Würth (13.) und Ramona Straub (30.) den zweiten Durchgang erreicht.