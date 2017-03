Oslo (dpa) - Martin Johnsrud Sundby hat die WM-Revanche der Langläufer gewonnen. Der Norweger setzte sich in seiner Heimatstadt Oslo im Massenstart über die 50 Kilometer im klassischen Stil sicher durch.

Der Staffel-Weltmeister gewann in 2:02:59,7 Stunden mit 9,9 Sekunden Vorsprung vor 15-Kilometer-Weltmeister Iivo Niskanen aus Finnland und baute seine Weltcup-Führung weiter aus. Dritter wurde der Russe Alexander Bessmertnych, der 1:15,2 Minuten Rückstand hatte. Weltmeister Alex Harvey aus Kanada schaffte im klassischen Stil einen bemerkenswerten sechsten Platz.

Davon waren die beiden deutschen Starter weit entfernt. Thomas Wick kam als 29. mit 8:03,8 Minuten Rückstand ins Ziel. Der Oberwiesenthaler Andy Kühne belegte Rang 36. Er benötigte 10:15,0 Minuten mehr als der Sieger.

Wie schon bei der WM entwickelte sich ein eher untypischer Massenstart-Wettkampf. Bereits nach elf Kilometern zog Niskanen das Tempo an und sprengte damit das Feld. Lediglich Sundby konnte folgen. Die beiden wechselten sich in der Führungsarbeit ab und bauten damit den Vorsprung kontinuierlich aus. Vier Kilometer vor dem Ziel sorgte Sundby, der noch nie in seiner Laufbahn eine Einzel-Goldmedaille bei einem Großereignis gewonnen hat, davon und lief einen ungefährdeten Sieg heraus.