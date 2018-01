Lenzerheide (dpa) - Ingvild Flugstad Östberg hat auch die dritte Etappe der Tour de Ski gewonnen und geht als Spitzenreiterin in den ersten Ruhetag. Im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen in der freien Technik lief die Norwegerin am Neujahrstag in Lenzerheide nach 26:48,1 Minuten als Erste ins Ziel.

Es war ihr zehnter Weltcup-Erfolg, von denen sie acht in der Schweiz feierte. Zweite wurde ihre Teamgefährtin Heidi Weng mit einem Rückstand von 27,8 Sekunden vor Jessica Diggins aus den USA (1:16,9 zurück).

Nicole Fessel aus Oberstdorf kam mit einem Rückstand von 2:00,3 auf Rang acht, Sandra Ringwald (Schonach) belegte Rang zehn, und Stefanie Böhler (Ibach) knackte auf Platz 15 als dritte deutsche Ski-Langläuferin die interne Olympia-Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Spiele im Februar in Pyeonchang.

Bei den Männern knackte Thomas Bing als erster deutscher Ski-Langläufer die Olympia-Norm. Der Thüringer kam im 15 Kilometer-Verfolgungsrennen auf der dritten Etappe der Tour de Ski in Lenzerheide auf den elften Platz und schaffte nach Rang 15 am Silvestertag zum zweiten Mal die halbe Norm.

Dario Cologna übernahm mit seinem zweiten Etappensieg die Führung. Der dreimalige Tour-Sieger aus der Schweiz setzte sich im Freien Stil in 34:56,6 Minuten deutlich vor dem bisher führenden Russen Sergej Ustjugow durch, der 17,6 Sekunden nach dem Sieger das Ziel erreichte.