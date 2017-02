Pyeongchang (dpa) - Weltmeister Johannes Rydzek hat den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Pyeongchang gewonnen und sich die Führung im Gesamtklassement zurückgeholt.

Der Oberstdorfer kam nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf in 25:12,9 Minuten mit 20,0 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Mario Seidl zu seinem siebten Saisonsieg. Dritter wurde der Schwarzwälder Fabian Rießle mit 38,3 Sekunden Rückstand. Der bisherige Weltcup-Spitzenreiter Eric Frenzel wurde Vierter. Manuel Faißt schaffte als Sechster sein bestes Weltcup-Ergebnis in diesem Winter. Ein Teil der Weltelite war in Pyeongchang nicht am Start.