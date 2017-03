Lahti (dpa) - Eric Frenzel und Johannes Rydzek gehen am Freitag gemeinsam in den Teamsprint der Nordischen Kombinierer bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti.

Diese Entscheidung traf der deutsche Trainerstab in der Nacht zum Donnerstag. Rydzek könnte sich mit seinem vierten WM-Titel in Lahti zum erfolgreichsten Athleten der Titelkämpfe krönen. Vor zwei Jahren in Falun hatten die beiden besten DSV-Kombinierer im Teamsprint Silber hinter Frankreich gewonnen.