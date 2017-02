Lahti (dpa) - Deutschlands Nordische Kombinierer stehen bei der Weltmeisterschaft in Lahti vor der Titelverteidigung im Teamwettbewerb.

Das DSV-Quartett mit Björn Kircheisen, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Johannes Rydzek gewann am Sonntag das Springen von der Normalschanze und geht mit einem Vorsprung von 44 Sekunden vor Japan in die Langlauf-Staffel über 4 x 5 Kilometer. Dritter ist Österreich mit einem Rückstand von 1:05 Minuten. Zwei Sekunden dahinter folgt Norwegen auf Rang fünf. Das zweitplatzierte Team von Frankreich wurde wegen eines nicht geschlossenen Sprunganzuges von Maxime Laheurte bestraft und geht als Elfte in die Loipe.

«Alle haben die besten Sprünge abgerufen. Wir sind froh, dass wir das so durchgebracht haben», lobte Co-Trainer Ronny Ackermann. Im Falle des Sieges würden sowohl Olympiasieger Frenzel als auch Einzel-Weltmeister Rydzek mit dann vier Titeln zu Ackermann als erfolgreichstem deutschen Kombinierer bei Weltmeisterschaften aufschließen.

Frenzel flog trotz verkürzten Anlaufs auf die Tagesbestweite von 100 Metern und stellte danach fest: «Das ist eine sehr gute Ausgangsposition für uns.» Der WM-Vierte Rießle, mit 97 Metern zweitbester Springer des Feldes, gab das Motto für die Staffel vor: «Wir schauen, dass wir jetzt das Gold nach Hause bringen.»