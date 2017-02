Vor Rennen am Wochenende

St. Moritz (dpa) - Der Skiweltverband FIS hat bei der WM in St. Moritz die ersten Abfahrtstrainings für die Herren und Damen gestrichen. Grund war zu viel Neuschnee aus der Nacht und die weitere Vorhersage mit viel Wind vor allem im oberen Streckenteil der Corviglia-Piste.

Bis zum Abfahrtsrennen am Samstag bleiben den deutschen Fahrern Andreas Sander, Josef Ferstl und Thomas Dreßen nun noch maximal zwei Trainingsfahrten. Viktoria Rebensburg und Kira Weidle kommen bis zu ihrem Abfahrtsrennen am Sonntag noch auf theoretisch drei Trainings. Den Super-G am Dienstag müssen sie nun aber ohne die Eindrücke aus einem Abfahrtstraining bestreiten.