Weltcup-Riesenslalom Skirennfahrerin Rebensburg mit Siegchancen am Semmering

Semmering (dpa) - Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom am Semmering auf Podestkurs. Die Skirennfahrerin geht als Zweite nach dem ersten Lauf in das Finale am Nachmittag.

Ihr Rückstand auf die führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin beträgt nur acht Hundertstelsekunden. Auf die Drittplatzierte Französin Tessa Worley hat Rebensburg nach 35 Starterinnen ähnlich knapp nur zwei Hundertstelsekunden Vorsprung.

Die Oberbayerin wartet nach ihrer Knieverletzung in der Saisonvorbereitung auf den ersten Podiumsrang des Winters. Am Dienstag hatte sie sich im ersten Rennen am Semmering von Rang 24 nach Lauf eins im Finish auf Position sieben vorgekämpft.

Nicht für das Finale qualifizieren konnten sich die Deutschen Lena Dürr als 35. (+2,56) und Maren Wiesler auf Platz 58 (+4,59). Im entscheidenden Lauf antreten darf hingegen Anna Veith aus Österreich. Die ehemalige Weltcup-Gesamtsiegerin und Olympiasiegerin hatte am Dienstag bei ihrem Comeback nach langer Verletzungspause das Finale noch verpasst, ist nun aber dank Rang 25 im zweiten Durchgang dabei.