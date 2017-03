Aspen (dpa) - Ski-Ass Felix Neureuther hat beim Weltcup-Finale mit gleich zwei Podestplätze einen Ausstand nach Maß gefeiert und Lust gemacht auf die kommende Olympia-Saison.

Nur 24 Stunden nach dem Riesenslalom feierte der deutsche Routinier am Sonntag erneute einen zweiten Platz, diesmal im Slalom. «Ich kann mit dem Wochenende zufrieden sein», kommentierte Neureuther seine famose Form just bei den letzten zwei Rennen. Schneller als der DSV-Sportler war nur Andre Myhrer aus Schweden. Dritter wurde der Österreicher Michael Matt.

Um Kristallpokale ging es bei den Männer nicht mehr, und überraschend verpasste Gesamt- und Disziplinsieger Marcel Hirscher aus Österreich das Podium. Hirscher, der Neureuther am Samstag bezwungen hatte, rutschte von der Spitze nach dem ersten Lauf noch auf den vierten Platz. Auf dem Podium sonnte sich stattdessen Neureuther zum zweiten Mal in Aspen und zum insgesamt sechsten Mal in der Saison. Dank eines mal wieder beherzten Finishs raste der WM-Dritte von Rang sechs noch fast ganz nach vorne - seinen ersten Saisonsieg verpasste er um 0,14 Sekunden. «Andre war heute klar der Beste», räumte Neureuther ein. Linus Straßer als zweiter Deutscher verpasste auf Platz 21 die Punkteränge.

«Jetzt muss man im Sommer hart weiterarbeiten», sagte Neureuther eine Woche vor seinem 33. Geburtstag und erinnerte: «Im nächsten Jahr steht Olympia an, da freue ich mich schon sehr drauf.»