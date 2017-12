Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Ski-Star Felix Neureuther glaubt nach seinem Kreuzbandriss weiter an eine Olympia-Teilnahme im Februar und hat ein baldiges Karriereende ausgeschlossen.

«Egal, ob das mit Olympia klappt oder nicht. Nein, so werde ich nicht aufhören. Mein Kampfgeist ist geweckt, um wieder dahin zu kommen, wo ich war», sagte der 33-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag». Auf die Frage, wie sein Plan für Olympia aussehe, antwortete er: «Dass ich in sechs Wochen wieder auf Ski stehe! Ich muss trainieren, bestenfalls ein Rennen vor Olympia fahren. Das ist fest in meinem Kopf eingebrannt.» Zur Debatte stehe bei diesem Plan nur der Slalom.

Neureuther hatte sich am vergangenen Wochenende beim Training in den USA das Kreuzband im linken Knie gerissen und seine Saison zunächst für beendet erklärt. Nach der Landung am Flughafen in München sprach er dann erstmals davon, es womöglich ohne Kreuzband nach Pyeongchang zu schaffen. Nach einem Arzt-Termin am Samstag ist noch unklar, wie es weiter geht. Das Knie ist noch zu sehr angeschwollen. Operiert werden könnte er deswegen wohl erst in zwei Wochen. Lässt er sich operieren, gibt es keine Chance auf einen Start in Südkorea.