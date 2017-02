St. Moritz (dpa) - Viktoria Rebensburg will im Riesenslalom bei der Ski-WM in St. Moritz am Donnerstag ihre letzte Chance nutzen und wie vor zwei Jahren eine Medaille gewinnen.

Die Skirennfahrerin vom SC Kreuth zählt trotz ihrer bislang glücklosen Auftritte in der Schweiz zum Kreis der Podestkandidatinnen. «St. Moritz, mit dir habe ich noch eine Rechnung offen», kündigte Rebensburg an. Für den Deutschen Skiverband sind zudem Jessica Hilzinger, Maren Wiesler und Lena Dürr am Start.

Nach dem Ruhetag am Mittwoch markiert der Riesenslalom auch den Auftakt in die vier abschließenden Technikrennen. Die größten Chancen auf Gold haben Tessa Worley aus Frankreich und Mikaela Shiffrin aus den USA.

DIE STRECKE: Der Start auf 2435 Meter, das Ziel auf 2030 Meter, macht 405 Meter Höhendifferenz bei einer Streckenlänge von 1360 Meter.

DIE FAVORITEN: Tessa Worley (Frankreich), Mikaela Shiffrin (USA), Sofia Goggia (Italien), Viktoria Rebensburg (SC Kreuth)

MEDAILLENGEWINNER 2015:Gold: Anna Veith (Österreich) - Silber: Viktoria Rebensburg (SC Kreuth), Bronze: Jessica Lindell-Vikarby (Schweden)

MITGLIEDER DEUTSCHES TEAM: Lena Dürr (SC Germering), Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf), Viktoria Rebensburg (SC Kreuth), Maren Wiesler (SC Münstertal)

* Anna Veith war vor zwei Jahren noch unter ihrem Mädchennamen Anna Fenninger am Start.