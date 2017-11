Weltcup in Killington

Killington (dpa) - Viktoria Rebensburg hat sehr gute Chancen auf den zweiten Sieg im zweiten Weltcup-Rennen der Olympia-Saison.

Nach dem ersten Lauf beim Riesenslalom in Killington führt die beste deutsche Skirennfahrerin das Feld mit 0,26 Sekunden Vorsprung auf Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA an. Dritte vor dem Finale am Abend im US-Bundesstaat Vermont ist Manuela Mölgg aus Südtirol mit 0,57 Sekunden Rückstand auf Rebensburg.

Maren Wiesler auf Rang 36 und mit 3,68 Sekunden Rückstand verpasste das Finale der besten 30 Fahrerinnen ebenso wie Jessica Hilzinger mit 4,37 Sekunden Rückstand auf Position 46.