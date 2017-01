Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Felix Neureuther verzichtet wegen einer Knieverletzung auf den Parallel-Slalom am Dienstag in Stockholm. Bei dem City-Event wird für den routinierten Skirennfahrer der junge Münchner Linus Straßer antreten, wie aus der Startliste des Weltverbandes FIS hervorging.

Neureuther hatte sich am vergangenen Dienstag im Slalom von Schladming eine Kapselzerrung im linken Knie zugezogen, beim Riesentorlauf am Sonntag in Garmisch bekam er dann noch einen Schlag auf das malade Gelenk ab. Das letzte Weltcup-Rennen vor der WM steigt am Dienstag ab 17.00 Uhr.

Ob sogar Neureuthers Einsatz bei den in den nächsten Wochen beginnenden Weltmeisterschaften in St. Moritz in Gefahr sei, war zunächst offen. «Man muss abwarten, ich muss jetzt meinen Physio finden und es mit dem besprechen», sagte Neureuther.