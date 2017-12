Weltcup in Val d'Isère

Val d'Isère (dpa) - Stefan Luitz hat im zweiten Riesenslalom des Olympia-Winters sein zweites Podestresultat eingefahren und seine starke Form bestätigt.

Eine Woche nach seinem dritten Platz in Beaver Creek raste der 25 Jahre alte Skirennfahrer bei schwierigen Bedingungen in Val d'Isère auf den zweiten Platz. Nur der Franzose Alexis Pinturault war um 0,28 Sekunden schneller als Luitz. Dritter wurde Marcel Hirscher aus Österreich. Der 23 Jahre alte Alexander Schmid überraschte in seinem achten Weltcup-Rennen mit dem sensationellen sechsten Platz und der direkten Qualifikation für die Olympischen Winterspiele.