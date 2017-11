Lake Louise (dpa) - Das erste Training zur Weltcup-Abfahrt der Männer im kanadischen Lake Louise ist wegen der Witterungsbedingungen abgesagt worden.

Nächtlicher Schneefall und Plusgrade haben die Piste in der Nacht aufgeweicht. Allerdings stehen vor dem Rennen am Samstag noch zwei weitere Trainingstage, Donnerstag und Freitag, zur Verfügung. Im Vorjahr musste der Abfahrts-Auftakt der Männer in Lake Louise wegen Schneemangels abgesagt werden.

Am Sonntag steht in den kanadischen Rocky Mountains noch ein Super-G-Rennen der Männer auf dem Programm.