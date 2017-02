St. Moritz (dpa) - Deutschlands Skirennfahrer haben bei der WM in St. Moritz mit drei Top-Ten-Rängen in der Kombinations-Abfahrt aufhorchen lassen und gute Chancen auf eine vordere Endplatzierung nach dem Slalom.

Thomas Dreßen war als Dritter nur 0,32 Sekunden langsamer als der führende Österreicher Romed Baumann. Auf den zweitplatzierten Franzosen Adrien Theaux fehlen zwei Zehntelsekunden. Sander rangierte auf Platz fünf (+0,67 Sekunden) und auch Josef Ferstl (+0,70) überzeugte als Neunter.

Die Chancen auf eine Medaille im Torlauf ab 13.00 Uhr sind dennoch minimal, viele andere in den Top 15 sind wesentlich bessere Slalom-Fahrer als die drei Deutschen. Allerdings rangierte etwa Titelverteidiger und Slalom-Ass Marcel Hirscher aus Österreich nur auf Platz 28 und hatte auf Dreßen zwei Sekunden Rückstand.

Baumann haderte nach der Halbzeitführung: «Ich könnte mir in den Arsch beißen, wenn ich mir das da heute so anschaue.» Mit seiner Abfahrts-Bestzeit hätte Baumann in der Spezialabfahrt tags zuvor Bronze gewonnen - allerdings war er vom ÖSV nicht nominiert worden. Statt Baumann durfte Olympiasieger Matthias Mayer starten - und der wurde dann nur Elfter.

«Danke, dass du mir das sagst», erwiderte Baumann einem TV-Reporter des Schweizer Fernsehens auf den Hinweis, was seine Zeit bei nahezu identischen Bedingungen am Sonntag wert gewesen wäre.