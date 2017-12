St. Moritz (dpa) - In St. Moritz soll es nun doch eine Alpine Kombination geben. Einen Tag nach der Entscheidung, den am Freitag abgebrochenen Wettkampf an diesem Wochenende weder fortzusetzen noch nachzuholen, verkündete der Skiweltverband FIS am Samstag die Neuigkeit.

Demnach soll nach dem ohnehin geplanten Super-G am Sonntag ein Slalom folgen. Startzeit für den Super-G ist 10.30 Uhr, der Kombinations-Slalom soll um 13.30 Uhr beginnen.

Bei der Mannschaftsführersitzung am Freitagabend hatte FIS-Renndirektor Markus Mayr noch gesagt: «Die Alpine Kombination ist komplett gestrichen» und finanzielle Gründe genannt. Wegen des schlechten Wetters hatten die Veranstalter das Programm zuvor bereits gedreht und mit dem Slalom begonnen.

Der Super-G am Mittag war nicht mehr gestartet worden. Bis zu den Olympischen Winterspielen im Februar steht bei den Damen keine weitere Kombination mehr im Weltcup-Kalender.