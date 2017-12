Bormio (dpa) - Mathias Berthold wird auch über die Olympischen Winterspiele hinaus Herren-Cheftrainer im Deutschen Skiverband bleiben und will seine Trainer-Karriere nach einem Abschied vom DSV beenden.

«Meine berufliche Heimat ist 1000 Prozent der DSV. Ich werde nie mehr irgendwoanders Trainer sein», sagte der 52 Jahre alte Österreicher der Deutschen Presse-Agentur. «Meine Planung ist beim DSV. Ich brenne für die Aufgabe.»

Maier ist seit 2014 zum zweiten Mal in verantwortlicher Position im DSV. Bis 2010 war er sieben Jahre lang für die Damen verantwortlich und führte Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg zu Olympiasiegen. In den vier Jahren als Herren-Cheftrainer seines Heimatlandes holten die ÖSV-Athleten Slalom- und Abfahrts-Gold bei Olympia sowie unter anderem den Abfahrtssieg auf der legendären Streif in Kitzbühel.

Zu ähnlichen Erfolgen will Berthold auch die deutschen Abfahrer führen, die in diesem Winter bereits einen Sieg im Super-G und einen dritten Platz in der Abfahrt eingefahren haben. «Die Abfahrt in Kitzbühel zu gewinnen, Olympia-Gold in der Abfahrt, das ist einfach das Größte. Wer Kitzbühel gewinnt, ist unsterblich», sagte Berthold.