Aspen (dpa) - Peter Fill aus Südtirol hat wie in der vergangenen Saison die Abfahrts-Wertung im alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Als Tageszweiter hinter seinem Landsmann Dominik Paris sammelte Fill in Aspen genug Punkte, um Kjetil Jansrud mit am Ende 23 Zählern Vorsprung noch auf Rang zwei zu verdrängen.

Der Norweger kam mit 0,54 Sekunden Rückstand auf Paris nur auf den elften Platz und war damit auch schlechter als Andreas Sander auf Rang sechs. Für Sander war es zum Abschluss der Saison das beste Abfahrts-Ergebnis seiner Karriere. Thomas Dreßen beendete den WM-Winter mit einem 16. Rang. Die Top-15 und die Punkteränge verpasste er um 0,07 Sekunden.