Vonn-Comeback verschoben Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee abgesagt

Altenmarkt-Zauchensee (dpa) - Das Weltcup-Comeback von US-Skistar Lindsey Vonn verschiebt sich weiter. Die für Samstag angesetzte Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee kann nicht stattfinden. Der Skiweltverband FIS musste wegen zu viel Schnee und Nebel auch das obligatorische Training absagen.

Training und Rennen sollen nun am Sonntag nachgeholt werden, die ursprünglich geplante Kombination fällt dann aus. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin Vonn will in Österreich drei Wochen vor der Ski-WM in St. Moritz ihr erstes Weltcuprennen seit Februar 2016 bestreiten. Sie musste zuletzt wegen verschiedener Verletzungen pausieren.