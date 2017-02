Innsbruck/Igls (dpa) - Den letzten Weltcup vor der Heim-WM in zwei Wochen am Königssee hat Weltmeisterin Tina Hermann gewonnen.

An der Stätte ihres WM-Coups in Innbruck/Igls verwies sie nach zwei Läufen die Kanadierin Mirela Rahneva mit 0,16 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritte wurde die Österreicherin Janine Flock. Die Weltcup-Führende Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland musste sich auf der sogenannten Starterbahn am Fuße des Patscherkofels mit Rang neun zufrieden geben.

Europameisterin Lölling verteidigte dennoch mit nun 1366 Punkten ihre Führung im Gesamtweltcup. Auf Platz zwei nach sieben von insgesamt acht Stationen verbesserte sich Hermann mit 1341 Zählern vor Flock mit 1321 Punkten.