Lake Placid (dpa) - Die Paarlauf-Vizeweltmeister Aljona Savchenko/ Bruno Massot haben mit einer erstklassigen Kür beim Grand Prix Skate America triumphiert.

In der Kür «La terre vue du ciel» («Die Erde vom Himmel aus gesehen») gelang in Lake Placid fast alles. Mit einer persönlichen Bestleistung in der Kür überholten die Wahl-Oberstdorfer locker die zwei vor ihnen liegenden Paare und siegten mit 223,13 Punkten vor den Chinesen Yu Xiaoyu/Zhang Hao und den zweimaligen Weltmeistern Meagan Duhamel/Eric Radford aus Kanada.

«Es ist ein Schritt weiter für uns», sagte Savchenko. Ganz zufrieden war die ehrgeizige fünfmalige Weltmeisterin jedoch nicht, weil sie die Sprungkombination zu dreifach Salchow-einfach Toeloop-einfach Toeloop reduziert hatte. «Es ist eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeiten dürfen nicht sein.» Massot nickte: «Sie ist eine Perfektionistin.»

Trotz starker Rückenschmerzen riss sich der gebürtige Franzose, der kurz vor dem Wettbewerb erfuhr, dass er eingebürgert wird, zusammen und machte keinen Fehler. Im Kurzprogramm war er noch beim Salchow gestürzt. «Wir haben gut gekämpft heute», sagte er.

Savchenko/Massot haben sich mit ihrem Sieg und einem zweiten Platz bei Skate Canada im Oktober für das Finale der besten Sechs der Grand Prix Serie qualifiziert und treffen dort unter anderem auf die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China.