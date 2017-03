Moskau (dpa) - Der zweifache russische Eiskunstlauf-Olympiasieger Jewgeni Pluschenko hat seine sportliche Karriere endgültig für beendet erklärt.

«Ich bin 15 Mal operiert worden», sagte der 34-Jährige dem Sender Match TV in Moskau. «Da ist ein fünfter Olympia-Autritt schwierig.» Erstmals hatte Pluschenko nach seinem Mannschaftsgold bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 von Rücktritt gesprochen. Danach hatte er doch eine Teilnahme an den kommenden Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea 2018 erwogen.

«Ich habe meinen Beitrag zum Eiskunstlauf geleistet, ich habe Stereotype durchbrochen und bin stolz darauf», sagte Pluschenko. Der sprunggewaltige Sportler hatte über Jahre den Eiskunstlauf der Herren geprägt. Sein erstes Olympiagold gewann er 2006 in Turin. Pluschenko war außerdem dreimal Weltmeister, siebenmal Europameister und errang vier Grand-Prix-Titel. Zugleich hatte er wegen Verletzungen oft pausieren müssen. Der Vizeregierungschef und frühere Sportminister Witali Mutko nannte Pluschenko einen großen Sportler: «Ich danke ihm für seinen Dienst am Sport.»