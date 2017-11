Innsbruck (dpa) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch ist mit einem dritten Platz in den Olympia-Winter gestartet.

Beim Weltcup-Auftakt auf der Olympia-Bahn von Innsbruck/Igls, wo die deutschen Männer bei der WM im Januar ohne Medaille geblieben sind, reichte es für den Berchtesgadener im Schneefall in 1:41,841 Minuten knapp für einen Podiumsplatz. Den Sieg sicherte sich der russische Europameister Semen Pawlischenko. Zweiter wurde der österreichische Weltmeister Wolfgang Kindl.

«Es waren schwierige Bedingungen, daher bin ich froh, dass es so gut in den Weltcup rein ging», sagte Loch und erklärte: «Leider wurde erst nach meinem Lauf gekehrt. Wir hatten noch ein bissl was am Schlitten verändert und riskiert, zum Glück in die richtige Richtung.» Der Oberwiesenthaler Ralf Palik wurde Fünfter, Andi Langenhan aus Zella-Mehlis Neunter.

Pech hatte der Oberhofer Johannes Ludwig, der nach einem Patzer stürzte und in der internen Olympia-Qualifikation seinen 19. Platz als erstes Streichergebnis nutzte. Julian von Schleinitz aus Königssee fiel zudem von Rang drei auf 22 zurück. Bis Weihnachten will Cheftrainer Norbert Loch, der «sehr instabile Leistungen» verbuchte, sein Olympia-Team benennen. Hervorheben wollte er die zwei konstanten Läufe von Palik.