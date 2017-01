Wüst holt Titel Pechstein läuft bei Mehrkampf-EM auf Platz sechs

Heerenveen (dpa) - Claudia Pechstein hat der Mehrkampf-EM der Eisschnellläufer auf Platz sechs beendet. Die 44-jährige Berlinerin kam in Heerenveen über 1500 Meter in 2:00,56 Minuten und über 5000 Meter in 7:12,18 Minuten ins Ziel.

Die niederländische Rekord-Olympionikin Ireen Wüst gewann zum fünften Mal den Titel. Erfolgreicher ist bislang nur die Erfurterin Gunda Niemann-Stirnemann mit acht EM-Goldmedaillen. Silber ging in der Thialf-Eisarena an Titelverteidigerin Martina Sablikova aus Tschechien vor Antoinette de Jong (Niederlande).