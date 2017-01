Keine Chance auf Medaille Pechstein erreicht EM-Finale als Achte

Heerenveen (dpa) - Claudia Pechstein hat das Finale der besten Acht bei der Mehrkampf-EM der Eisschnellläufer über 5000 Meter erreicht.

Die 44-jährige Berlinerin kam in Heerenveen über 1500 Meter in 2:00,56 Minuten ins Ziel und lag im Gesamtklassement an achter Stelle. Eine Medaille ist nicht mehr zu erreichen.

Die niederländische Rekord-Olympionikin Ireen Wüst führt nach drei von vier Disziplinen vor Teamkollegin Antoinette de Jong und Martina Sablikova aus Tschechien.