Nico Ihle Zweiter Pechstein als Siebte zur EM-Halbzeit enttäuscht

Heerenveen (dpa) - Claudia Pechstein liegt zur Halbzeit der Mehrkampf-Europameisterschaften der Eisschnellläufer auf Platz sieben.

Die Berlinerin kam am Freitag in Heerenveen über 3000 Meter in 4:10,02 Minuten ins Ziel, über 500 Meter benötigte sie 40,59 Sekunden. Bei ihrer 21. EM ist eine Medaille für die 44-Jährige außer Reichweite. Die niederländische Rekord-Olympionikin Ireen Wüst gewann beide Disziplinen (39,26/4:03,93).

Der Chemnitzer Nico Ihle belegt nach Teil eins des Wettkampfes den zweiten Rang. Über 500 Meter brauchte er 34,95 Sekunden, über 1000 Meter kam er in 1:09,45 Minuten an. In Führung ging der Niederländer Kai Verbij. Verfolger Ruslan Muraschow trat über die doppelte Distanz nicht mehr an. Die Begründung des Russen lautete lediglich, es liege ein medizinisches Problem vor. Die Eissprinter starten im Rahmen des neuen EM-Formats erstmals in den Kampf um kontinentale Titel und Medaillen im Sprint-Vierkampf.