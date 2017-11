Peking (dpa) - Die deutschen Snowboarderinnen Nadja Flemming und Silvia Mittermüller haben beim Big-Air-Weltcup in Peking die halbe Olympia-Norm geschafft.

Mittermüller verpasste als Neunte der Qualifikation zudem nur um einen Platz das direkte Ticket für die Winterspiele in Pyeongchang. «Auch wenn es knapp war, bin ich sehr zufrieden. Ich bin gesund und jetzt besser als zuvor im Rennen um Olympia», sagte Mittermüller.

Flemming kam bei dem Wettkampf im Arbeiterstadion auf Rang 13. Um die nationale Norm für die Olympischen Spiele zu schaffen, müssen die deutschen Sportler bei Big-Air- oder Slopestyle-Weltcups in diesem Winter einen Top-Acht-Rang oder zwei Top-16-Plätze erreichen. Das Finale der besten sechs Fahrerinnen in Peking ist am Samstag.