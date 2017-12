Calgary (dpa) - Der Erfurter Eisschnellläufer Patrick Beckert hat auf dem schnellen Eis der Olympia-Bahn von Calgary einen deutschen Rekord über 5000 Meter aufgestellt.

Der 27-Jährige wurde bei der dritten Weltcup-Station in Kanada in 6:10,80 Minuten am Freitag Dritter. Damit unterbot er die bisherige nationale Bestmarke von Moritz Geisreiter (6:13,03) an gleicher Stelle aus dem Jahr 2013. Rekord-Weltmeister Sven Kramer aus den Niederlanden siegte in 6:07,04 vor dem Kanadier Ted-Jan Bloemen (6:08,54).

Auch der Inzeller Geisreiter blieb als Fünfter in 6:11,47 unter seiner Bestzeit. «Das ist eine Supersache gewesen, beide sind Top-Rennen gelaufen», sagte Teamleiter Helge Jasch. «Man kann mit dem ersten Tag zufrieden sein.»

Olympiasiegerin Claudia Pechstein kam zuvor über 3000 Meter als Fünfte ins Ziel. Zwei Wochen nach ihrem 33. Weltcupsieg über 5000 Meter in Norwegen lief die 45 Jahre alte Berlinerin im Olympic Oval in 3:59,13 Minuten eine gute Zeit. Die Japanerin Miho Takagi gewann das Rennen in 3:57,09 vor den Niederländerinnen Antoinette de Jong (3:57,78) und Ireen Wüst (3:58,10). «Ich bin richtig zufrieden, das ist mehr als wir erwartet haben», sagte Pechstein der Deutschen Presse-Agentur. «Unter vier Minuten ist Weltklasse». Damit rangiert sie im Gesamtweltcup hinter de Jong an zweiter Stelle.

Im Rennen der B-Gruppe kam die Inzellerin Roxane Dufter (4:03,53) als Siebte ins Ziel, Stephanie Beckert aus (Erfurt) (4:04,44) auf Rang 13.