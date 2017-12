Salt Lake City (dpa) - Eisschnellläufer Nico Ihle hat zum Auftakt des vierten Weltcups über 500 Meter den deutschen Rekord verbessert. Der 32 Jahre alte Chemnitzer blieb auf der schnellen Bahn in der Höhe von Salt Lake City in 34,35 Sekunden um 0,02 unter seiner eigenen Bestzeit.

Das reichte für den siebten Platz. Der Kanadier Alex Boisvert-Lacroix gewann wie in der Vorwoche in Calgary den Lauf in 34,15 Sekunden. «Die Abstände zur Spitze sind nicht groß, das war eine gute Zeit für Nico», sagte Teamleiter Helge Jasch.

Zuvor hatte die deutsche Doppelmeisterin Judith Dannhauer das 500-Meter-Rennen in der leitungsschwächeren B-Gruppe für sich entschieden. Die 35 Jahre alte Erfurterin gewann in 37,95 Sekunden und darf damit am Samstag in der A-Gruppe starten. Die Olympia-Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes hat sie bisher nur einmal erfüllt, sie muss noch einmal Platz 16 erreichen. Den fünften Sieg im fünften Rennen über 500 Meter landete die Japanerin Nao Kodaira; die 500-Meter-Weltmeisterin gewann in 36,50 Sekunden.