Weltcup in Whistler

Whistler (dpa) - Nico Walther ist beim Viererbob-Weltcup auf der Olympia-Bahn von 2010 in Whistler auf Rang drei gefahren.

Nach zwei Läufen hatte er mit seiner Crew Kevin Kuske, Kevin Korona und Eric Franke 0,48 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Russen Alexander Kasjanow. Zweiter wurde der Brite Lamin Deen, der im ersten Durchgang den von Steven Holcomb 2010 bei Olympia aufgestellten Bahnrekord von 50,86 Sekunden um 20 Hundertstel unterbot.

«Wir sind erstmal froh, dass alle gesund hier die Bahn runtergekommen sind, es ist fahrerisch hier schon sehr extrem», meinte Walther, der nun mit seinem Team etwas Athletiktraining plant und dann beim Heim-Weltcup in zwei Wochen in Winterberg neu angreifen möchte.

Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner kam auf Rang fünf. Doppel- Weltmeister Francesco Friedrich enttäuschte mit Rang zwölf. Nach insgesamt sechs Rennen in beiden Disziplinen wartet der Sachse immer noch auf seinen ersten Podiumsplatz im Olympia-Winter. «Es war ein Wochenende, wo viele an ihre Grenzen gehen mussten. Wir sind fahrerisch bei einigen noch nicht so weit, dass wir voll dagegenhalten können», bilanzierte Cheftrainer René Spies.

Im Zweierbob blieb nur Walther mit Rang sieben im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mit Anschieber Alexander Rödiger hatte er 0,36 Sekunden Rückstand auf den Kanadier Chris Spring. Vorjahressieger Friedrich kam mit Thorsten Margis nur auf Rang 13. Nach einem verpatzten ersten Lauf schaffte der viermalige Champion als 19. gerade so die Qualifikation für den zweiten Durchgang - wie auch im Vierer. Weltmeister-Kollege Johannes Lochner verpasste mit Christian Rasp sogar den zweiten Lauf.

Bei den Frauen kam Mariama Jamanka mit Anschieberin Sarah Noll auf Rang vier. «Ich mache jetzt gerade drei Kreuze, dass wir hier durch sind. Vor allem auch mit Stephanie, die direkt vor uns hier gestürzt ist», sagte Jamanka. Stephanie Schneider stürzte und landete mit Ann-Christin Strack auf Platz 20.