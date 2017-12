Winterberg (dpa) - Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner hat seinen zweiten Weltcupsieg in diesem Olympia-Winter gefeiert.

Der Berchtesgadener setzte sich am Sonntag in Winterberg mit seiner Crew Joshua Bluhm, Christopher Weber und Christian Rasp in der Königsklasse Viererbob mit 23 Hundertstelsekunden Vorsprung gegen Nico Walther durch. Den deutschen Dreifach-Erfolg komplettierte der drittplatzierte Doppel-Weltmeister Francesco Friedrich, der am Vortag mit Platz zwei im kleinen Schlitten seinen ersten Podestplatz in dieser Saison einfuhr.

Zuletzt feierten die Deutschen im Dezember 2015 auf der Bahn im Hochsauerland einen Dreifach-Erfolg, so wie zuletzt bei der Weltmeisterschaft im Februar am Königssee, wo Lochner zeitgleich mit Friedrich den Titel gewann.