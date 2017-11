Östersund (dpa) - Es geht wieder los! Die deutschen Biathleten wollen auch ohne ihre erkrankt fehlende Ausnahmekönnerin Laura Dahlmeier und den geschonten Massenstart-Weltmeister Simon Schempp gleich in den beiden Mixed-Staffeln gute Ergebnisse abliefern.

Gestartet wird wie in den letzten Jahren beim ersten Weltcup im schwedischen Östersund.

DIE AUFSTELLUNG:

In der Single-Mixed-Staffel (14.15 Uhr) kämpfen Vanessa Hinz und Erik Lesser um den ersten Podestplatz des Olympia-Winters. Dann wollen Sprint-Weltmeister Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß (17.10 Uhr) in der Mixed-Staffel nachziehen.

DAS PERSONAL:



Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier muss den Saisonauftakt komplett ausfallen lassen. Die Gesamtweltcup-Siegerin ist wegen einer Erkältung zu Hause geblieben. Massenstart-Weltmeister Simon Schempp wird ebenfalls geschont. Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand kommt wegen ihrer langwierigen Fußverletzung im Sommer auch erst im ersten Einzelrennen zum Einsatz.

STATISTIK: In der Vorsaison waren die Deutschen mit einem zweiten und einem dritten Platz gestartet. In der Single-Mixed wurden Franziska Preuß und Erk Lesser hinter Frankreich und Österreich Dritte. In der Mixed liefen Franziska Hildebrand, Laura Dahlmeier, Benedikt Doll und Arnd Peiffer hinter Norwegen auf Rang zwei. Zuletzt hatten die Deutschen 2013 im Auftaktrennen einen Podestplatz verpasst.

DIE KONKURRENTEN:

In der Single-Mixed sind die Vorjahressieger aus Frankreich mit dem sechsmaligen Weltcupgesamtsieger Martin Fourcade und Weltmeisterin Marie Dorin Habert der Top-Favorit. Auch die Norweger Hilde Fenne und Lars Birkeland haben wie Österreich mit Lisa Hauser und Simon Eder sowie das ukrainische Duo Semerenko/Pidruschni Podestchancen.

Die Franzosen Chevalier/Bescond/Beatrix/Desthieux sind im Mixed-Rennen ebenso zu den Favoriten zu zählen wie Norwegen mit Tandrevold/Eckhoff/Johannes Thingnes Bö/Svendsen und Russland mit Podschufarowa, Jurlowa, Zwetkow und Schipulin. Auch die Ukraine hat ein gutes Team.

DAS WEITERE PROGRAMM:

Der erste Weltcup wird am kommenden Mittwoch mit dem Einzel der Frauen fortgesetzt, ehe tags darauf die Männer den Klassiker absolvieren. Bis Sonntag stehen dann noch die Sprints und Verfolger auf dem Programm.