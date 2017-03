Kontiolahti (dpa) - Biathlet Erik Lesser muss wegen eines Infektes kurzfristig auf den vorletzten Saison-Weltcup in Kontilahti verzichten.

«Für dieses Wochenende muss ich die Ski an den Nagel hängen. Ein kräftiger Infekt hat mich erwischt und macht einen Start unmöglich. Für nächste Woche bin ich aber guter Dinge», schrieb der zweimalige Weltmeister auf seiner Facebook-Seite.

Damit fehlen Bundestrainer Mark Kirchner zwei seiner Top-Läufer. Denn Massenstart-Weltmeister Simon Schempp laboriert noch an den Nachwehen eines Infektes und fehlt wie bereits in der Vorwoche in Pyeongchang. Damit geht das deutsche Herren-Team in Finnland nur mit fünf Startern in die beiden Einzelrennen.

Lesser und Schempp hoffen nun, dass sie kommende Woche beim Saisonfinale in Oslo dabei sein können. Da will Schempp seine Führung in der Massenstart-Wertung behaupten und die Kleine Kristallkugel gewinnen. Es wäre für ihn der erste Gewinn eines Disziplin-Weltcups.