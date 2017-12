Die Frage nach dem dritten Kind erübrigt sich gerade. Erstens seien sie und ihr Mann derzeit ausgelastet. Und zweitens fehlt schlichtweg der Platz. Aber im kommenden Jahr will Familie Holzer, so ist Neuners offizieller Name nach der Heirat mit ihrer Sandkastenliebe, in ihrem Heimatdorf Wallgau endlich mit dem Hausbau beginnen.

Vor allem mit ihrer dreijährigen Tochter («Sie ist schon ein kleines, gewieftes Schlitzohr») ficht die zwölfmalige Weltmeisterin ab und zu kleinere Kämpfe aus. «Sie ist stur, und da erkenne ich mich total wieder. Ich bin auch so ein extrem sturer Mensch, wenn ich was nicht will, dann will ich nicht. Da hält sie mir ab und zu den Spiegel vor.» Während Vreni ein richtiges Mädchen mit Vorlieben für Tanzen, Verkleiden und Singen sei, ist Seppi laut Neuner «ein Haudrauf und gibt immer Vollgas, er hat mehr Temperament».

Bilder von ihren Kindern in den sozialen Medien gibt es wenn nur von hinten. Ihre Gesichter zeigt sie bewusst nicht - und wird es auch nicht tun. Sie will ihre Privatsphäre schützen. Später könnten die Kinder selbst entscheiden. «Macht man es, weil man dann mehr Follower hat? Es gibt Wichtigeres», sagt die 30-Jährige.

Neben ihrer Expertentätigkeit engagiert sich Magdalena Neuner unter anderem in der Björn-Schultz-Stiftung. Zudem sitzt sie seit Mai vorigen Jahres im Kuratorium der Fußball-Bundesliga-Stiftung. Sie wählt genau aus, was sie macht. «Es ist irgendwie unglaubwürdig, wenn man für zehn Projekte sein Gesicht hergibt. Aber ich finde, das ist man der Gesellschaft schuldig, dass man etwas zurückgibt.»

Leute würden oft sagen, es sei ihre Pflicht, etwas im Sport zu machen. «Noch habe ich keine Zeit dafür. Aber ich habe im Hinterkopf, dass es meine Pflicht ist, als so erfolgreiche Sportlerin Kindern was von meinem Wissen weiterzugeben», sagt Magdalena Neuner. Vorstellen kann sie sich eine Arbeit als Trainerin oder eine Art Mentorin. Derzeit ist aber erstmal im Fernsehen ihr Expertenwissen gefragt.